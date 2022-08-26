Mercedes-Benz хочет продать свой российский завод по сборке авто – СМИ

Немецкий Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, по словам источников, сделка находится на заключительной стадии.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

"Речь идет о площадке в подмосковном Есипове, принадлежащей Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус, где 20% у СП Даймлер КамАЗ Рус, остальное - у главной Mercedes-Benz AG.

Источник "Ъ" в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник "Ъ" в автопроме подтвердил, что сделка находится на заключительной стадии, покупателем станет российский дилер, но есть некоторые "проблемы с документами" у Mercedes", – говорится в статье.

Источник издания на рынке недвижимости Подмосковья сообщил, что на завод претендует в частности дилер "Автодом", а в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области.

Собеседник газеты в одном из автоконцернов говорит о тендере, в котором принимают участие несколько дилеров.

"Источник "Ъ" в авторитейле отмечает, что речь идет о комплексном соглашении, в которое также включены права дистрибьютора марки на российском рынке, и также называет основным претендентом "Автодом".

ВИДЕО ДНЯ

В российском офисе Mercedes-Benz сообщили, что компания "рассматривает разные варианты ведения бизнеса в России", - пишет издание.

"Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев по поводу планов на будущее и стратегических решений", - сказали там.

В "Автодоме" отказались от комментариев.

В июле стало известно, что Mercedes-Benz намерена продать имущество, принадлежащее официальному дистибьютору марки в РФ "Мерседес-Бенц Рус", а также, возможно, права дистрибьютора. Отмечалось, что Мерседес собирается также продать дом в подмосковных Вешках, где находятся офисные площади и сервис компании.

Экономическая правда