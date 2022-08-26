Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в РФ и Беларуси

Датский производитель насосов Grundfos объявил, что закрывает бизнес в России и Беларуси и увольняет сотрудников.

Об этом говорится в заявлении компании от 24 августа.

"3 марта 2022 года Grundfos приостановил свой бизнес в России и Беларуси. С этого времени Grundfos сворачивает свою деятельность, включая сокращение персонала и урегулирование отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами, постоянно оценивая ситуацию.

Поскольку нет никаких признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями, Grundfos принял решение полностью закрыть свой бизнес в России и Беларуси", - заявили в Grundfos.

"Это решение отражено в будущей отчетности о результатах деятельности Grundfos за полугодие. В ней также будут отражены значительные единовременные расходы в размере 851 млн датских крон ($114,14 млн), связанных с закрытием бизнеса в России и Беларуси", - говорится в сообщении.

"Пока это означает конец 23-летнего присутствия Grundfos в России. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег за их преданность, а также наших клиентов и партнеров за их прочную поддержку и сотрудничество в течение многих лет", - резюмировали в компании.

Экономическая правда