Байден ввел в действие закон о 52 миллиардах долларов субсидий на производство чипов

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ об имплементации закона о субсидиях на производство полупроводниковых микросхем и исследования на 52,7 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

Ранее в этом месяце Байден подписал закон об усилении усилий, направленных на повышение конкурентоспособности США по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

"Субсидируя производство чипов в США и расширяя финансирование исследований, закон преследует цель преодолеть постоянный дефицит, который коснулся всего: от автомобилей и оружия до стиральных машин и видеоигр", - пишет агентство.

Белый дом сообщил, что Министерство торговли запустило сайт CHIPS.gov. – ведомство будет выделять средства на производство чипов.

Указ Байдена устанавливает шесть основных приоритетов для руководства реализацией прогам и создает межведомственный совет из 16 членов под председательством директора Национального экономического совета Брайана Диза, советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и исполняющего обязанности директора Управления научно-технического управления Алондры Нельсон.

В состав совета также войдут, в частности, министры обороны, финансов, труда и энергетики.

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В Белом доме заявили, что программа "будет включать тщательный анализ заявок, а также строгое соответствие требованиям подотчетности, чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков защищены и рационально расходуются".

Критики такого решения утверждали, что законопроект является подарком прибыльным компаниям по производству микросхем, ранее закрывших заводы в США, но ранее Байден заявлял, что "этот закон не раздает компаниям чистые чеки".

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов для производства полупроводников и исследований в США.

Закон также предусматривает усиление усилий по повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

Кроме субсидий, закон включает 25%-ный инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, общая стоимость его оценивается в $24 млрд. Закон позволит выделить $200 млрд в течение 10 лет на стимулирование научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем.

Экономическая правда