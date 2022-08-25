Байден анонсировал списание долгов за обучение миллионам американцев, критики опасаются инфляции

Президент США Джо Байден объявил, что Штаты спишут студенческие долги гражданам, получающим менее $125 000 в год - решение коснется 43 млн американцев.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Байден сдержал обещание, которое он дал во время президентской кампании перед избранием на должность – сумма студенческих долгов в США достигает 1,6 млрд.

"Этот шаг мог бы повысить поддержку его коллег-демократов на выборах в Конгресс в ноябре, но некоторые экономисты сказали, что это может способствовать инфляции, а некоторые республиканцы в Конгрессе США подвергли сомнению, имел ли президент законные полномочия отменить долг", - пишет агентство.

Списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть направлены на покупку жилья и другие большие расходы, что может способствовать росту инфляции, считают некоторые экономисты.

Об этом, в частности, написал бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

Байден во время выступления в Белом доме заявил, что такой шаг предназначен прежде всего "для семей, которые нуждаются в нем больше всего, особенно сильно пострадавших во время пандемии".

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Сообщается, что будут списывать 10 тыс долл, а для тех, кто выплачивал долги по федеральным грантам для посещения колледжа, спишут 20 тыс долл.

Списания будут проходить до 31 августа, поскольку это предельный срок, когда обслуживание этих долгов должно было быть возобновлено после пандемической паузы.

Экономическая правда