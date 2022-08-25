Sony повысит цены на игровые консоли PlayStation 5 из-за глобальной инфляции
Четверг, 25 августа 2022, 16:28 -
Sony повысила рекомендованные розничные цены на игровые консоли PlayStation 5 из-за высокой инфляции.
Об этом сообщили в компании.
"Ситуация в мировой экономике - это проблема, с которой, без сомнения, столкнулись многие люди. Мы отмечаем высокие темпы инфляции по всему миру, а также негативное влияние валютных трендов, затрагивающих потребителей и оказывающих давление во многих отраслях", - говорится в сообщении .
Согласно информации на сайте корпорации, цены вырастут:
- в Европе – на 50 евро (до 549,99 евро за консоль с дисководом и 449,99 евро – без дисковода);
- в Великобритании – на 30 фунтов ($35);
- в Австралии – на 50 австралийских долларов ($35);
- в Японии – на 5 тыс. иен ($37)
- в Китае – на 400 юаней ($58).
Изменения цен вступят в силу в ближайшее время. Не подорожает консоль только в Соединенных Штатах.
Напоминаем:
В обновлении от 23 марта 2022 консоли PlayStation 4 и PlayStation 5 получили поддержку украинского языка интерфейса.
ВИДЕО ДНЯ