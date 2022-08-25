Sony повысит цены на игровые консоли PlayStation 5 из-за глобальной инфляции

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Sony повысила рекомендованные розничные цены на игровые консоли PlayStation 5 из-за высокой инфляции.

Об этом сообщили в компании.

"Ситуация в мировой экономике - это проблема, с которой, без сомнения, столкнулись многие люди. Мы отмечаем высокие темпы инфляции по всему миру, а также негативное влияние валютных трендов, затрагивающих потребителей и оказывающих давление во многих отраслях", - говорится в сообщении .

Согласно информации на сайте корпорации, цены вырастут:

в Европе – на 50 евро (до 549,99 евро за консоль с дисководом и 449,99 евро – без дисковода);

в Великобритании – на 30 фунтов ($35);

в Австралии – на 50 австралийских долларов ($35);

в Японии – на 5 тыс. иен ($37)

в Китае – на 400 юаней ($58).

Изменения цен вступят в силу в ближайшее время. Не подорожает консоль только в Соединенных Штатах.

Напоминаем:

В обновлении от 23 марта 2022 консоли PlayStation 4 и PlayStation 5 получили поддержку украинского языка интерфейса.