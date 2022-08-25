Starlink почти вдвое снизил абонплату для украинцев

SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.

О понижении тарифа украинских пользователей проинформировали в рассылке по email, пишет itc.ua.

Новая цена автоматически начала действовать с 24 августа - теперь украинцы будут платить не $100, а $60 в месяц.

"В Starlink решили пересмотреть ценовую политику и уменьшить тариф для отдельных стран с учетом "местных рыночных условий". Стоит отметить, что это не временная акция, а именно новая цена, которая будет действовать до следующего пересмотра тарифной политики", - говорится в сообщении.

При этом одновременно с Украиной снижение цены получили еще несколько стран, в том числе и соседняя Польша.

На сегодняшний день спутниковый интернет Starlink уже работает в 39 странах. Полного списка стран, получивших новые пониженные тарифы, пока нет.

Экономическая правда