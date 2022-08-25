Подвинула Россию: Норвегия заняла первое место среди поставщиков газа в ЕС

Норвегия взяла на себя лидерство в поставках природного газа в Европу, сдвинув Россию, сокращающую поставки в страны ЕС.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Reuters.

Министр энергетики Норвегии Терье Асланд заявил, что его страна планирует сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне, пока Европа борется с кризисом производства электроэнергии, который может подорвать ее промышленность.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, который у нас есть сейчас, до 2030 года", – добавил Асланд.

Официальные прогнозы говорят о том, что Норвегия намерена увеличить добычу природного газа на 8% по сравнению с 2021 годом. И соответственно побить рекорд пятилетней давности.

Страна опередила Россию после того, как Москва сократила экспорт газа, чтобы ответить на западные санкции. Ограничение поставок Газпрома привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, а эталонные фьючерсы на газ TTF в Нидерландах подскочили на 220% с начала июня.

Также издание отмечает, что, хотя Норвегия намерена поддерживать высокий уровень добычи газа, она не планирует снижать цены, чтобы сделать европейскую энергию более доступной.

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"В принципе, рынок прогнозируемый. Когда есть дефицит, цены высокие. Это также способствует увеличению производства и направляет газ на рынки, которые его наиболее нуждаются", – добавил Асланд.





