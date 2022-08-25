Более 300 миллионов сына Януковича передали на нужды ВСУ

Суд передал более 300 миллионов гривен средств арестованных средств ПАО "Всеукраинский банк развития" сына президента-беглеца Виктора Януковича Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын бывшего президента.

Работники банка пытались скрыть происхождение наличных средств этого финучреждения. Ведь у денег нет законного источника происхождения. Поэтому банковские рабочие с помощью финансовых операций легализовывали доходы, которые были получены преступным путем", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования прокуроры Офиса Генерального прокурора наложили арест на денежные средства должностных лиц Всеукраинского банка развития и непосредственно средства сына экспрезидента.

Потом судебными решениями эти средства были переданы АРМА. Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

В результате 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.

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