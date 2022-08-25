Следуют примеру ЕС: Швейцария также хочет сократить потребление газа на 15%

Правительство Швейцарии намерено сократить потребление газа в ближайшую зиму на 15%.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября этого года по март следующего года по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Такой добровольный шаг стремится избежать дефицита газа этой зимой.

Также в правительстве Швейцарии призвали промышленность, сферу услуг и административные здания снизить стандартную температуру, установленную на термостатах.

В свою очередь, швейцарским компаниям на этот период рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу, чтобы уменьшить количество отапливаемых помещений, а местным жителям - отключить неиспользуемые приборы, потребляющие энергию и по возможности не держать включенными компьютеры.

Власти объяснили, что страна не добывает газ и не имеет мощностей для его хранения. Поэтому запасы этого энергоносителя на зиму она творит вне своей территории.

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В Берне предполагают, что не смогут получить доступ к этим запасам, если газа будет мало во всей Европе. А потому стараются экономнее тратить энергоресурс.

Напоминаем:

С 1 августа ЕС заявил о переходе на режим экономии газа. По его словам, страны ЕС добровольно сократят использование голубого топлива на 15% к 2023 году по сравнению со средним показателем потребления за последние 5 лет.