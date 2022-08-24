Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса

Европейские правительства выделили около 280 миллиардов евро на смягчение влияния энергетического кризиса на домохозяйства и бизнес.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчет брюссельского аналитического центра Bruege.

Финансирование измеряет новые ассигнования с сентября и включает расходы от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть этой суммы еще не израсходована.

"Цены будут оставаться высокими в течение зимы, и правительства должны действовать с учетом худшего сценария – цены не упадут даже после этого", — сказал Джованни Сгаравати, аналитик Bruegel. "Правительства должны сосредоточиться на снижении спроса на энергию, где это возможно".

За последние пять лет оптовые цены на энергоносители выросли более чем в десять раз по сравнению со средними за сезон, поскольку Россия сокращает поставки газа в Европу. Это отрицательно сказывается на экономике всего региона, а тяжелая промышленность находится под давлением. Потребители столкнулись с стремительным ростом стоимости жизни. К примеру, счета для домохозяйств в Британии вырастут втрое.

Вызовом для правительств становится стремительный рост инфляции, что снижает общий уровень жизни. Инфляция в Британии может превысить 18% в январе впервые за полвека из-за стремительного роста цен на энергоносители, сообщила ранее Citigroup Inc.

"Европейские политики отреагировали на резкий рост цен на энергоносители в основном масштабными мерами по снижению цен, включая субсидии, снижение налогов и контроль за ценами", - написали в этом месяце эксперты МВФ.

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Эти меры, считают они, откладывают необходимые меры для сокращения потребления энергии: "Это поддерживает мировой спрос на энергоносители и цены на более высоком уровне, чем они были бы при других условиях".