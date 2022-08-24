У Ахметова продали страховую компанию "АСКА": о соглашении договорились до начала войны

Инвестиционная группа SCM Рината Ахметова продала страховую компанию "АСКА" страховой компании "ВУСО".

Об этом говорится в заявлении SCM Group.

Отмечается, что страховая компания "ВУСО" (VUSO) будет заниматься дальнейшим развитием этого бизнеса путем объединения двух компаний под единым брендом VUSO.

В холдинге не раскрывают сумму и условия соглашения, ссылаясь на договоренности сторон.

"Все обязательства перед клиентами и партнерами "АСКА" сохраняются и будут выполняться в полном объеме с дополнительными сервисами и продуктами", - говорится в сообщении.

Стороны достигли предварительной договоренности по соглашению еще в ноябре 2021 года.

Выход из страхового бизнеса, объявление о котором было еще осенью 2021 года, полностью соответствует стратегии фокусировки инвестиционного портфеля SCM. В финансовом секторе мы продолжим развитие и инвестиции в наш банковский бизнес", – сообщил инвестиционный директор SCM Сергей Зузак.

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Страховая компания "АСКА" была первой частной страховой компанией, которая появилась уже в независимой Украине. "ВУСО" работает на украинском рынке с 2001 года.





