Трейдеры и банки отказываются от сделок с крупным индийским НПЗ из-за связей с РФ – СМИ

Многие мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy - аффилированной компанией "Роснефти" - из-за санкций Запада против РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Nayara не была под санкциями в рамках международного ответа на вторжение РФ в Украину, но санкции действуют против "Роснефти".

"Российскому энергетическому гиганту принадлежит около 49% акций Nayara, второго по величине частного нефтеперерабатывающего завода в Индии, а Kesani Enterprises Co Ltd, консорциуму во главе с Trafigura Group и российской UCP Investment Group, принадлежит 49,13%.

По словам одного из источников, большинство трейдеров, включая Vitol и Glencore, а также производители в Канаде, Латинской Америке и Европе, отказались продавать напрямую нефть Nayara", - говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, теперь Nayara зависит от ближневосточных производителей и китайских трейдеров, снабжающих российскую нефть, а также местных производителей сырой нефти для завода Vadinar в западном штате Гуджарат, Индия.

"Компании [Nayara] становится все труднее", - сказал один из источников. Среди компаний, отказавшихся работать с Nayara – Shell, Phillips 66, Occidental Petroleum Corp., Ecopetrol, TotalEnergies и другие.

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Кроме того, с компанией прекратили деловые отношения банки (включая Citigroup, Morgan Stanley, JPMorgan, BNP Paribas), банковские подразделения компаний (в частности, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group), а также французская энергогазовая фирма Engie, рассказали источники.

Трейдеры, компании и банки либо отказались от комментариев, либо не ответили на электронные письма Reuters с просьбой о комментариях.

Nayara, на долю которой приходится 8% нефтеперерабатывающих мощностей Индии, заявила, что имеет давние отношения со своими поставщиками, работает с разными поставщиками и имеет соответствующие контракты на покупку сырой нефти.

Nayara являлась ключевым покупателем российской нефти, покупая продукт со скидкой, которого избегают некоторые западные компании и страны.

Экономическая правда