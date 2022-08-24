Молдова изменила прогноз роста ВВП на "ноль"

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Правительство Молдовы пересмотрело прогноз роста экономики в 2022 году до нуля с предыдущих 0,3% из-за негативного влияния войны в Украине и роста мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщило министерство финансов Молдовы, передает Reuters.

Прогноз инфляции на 2022 год повысили до 29,5% с предыдущих 21,9%, а курс местной валюты ослаблен до 19,14 лея за 1 доллар с 18,81.

Министерство финансов ожидает, что промышленное производство Молдовы вырастет на 1,5%, а сельскохозяйственный сектор сократится на 18% из-за засухи.

Также правительство обсудит изменения в бюджет на 2022 год из-за того, что экономические показатели будут хуже, чем ожидалось.

В прошлом году экономика Молдовы выросла почти на 14%.

Reuters напомнило, что ранее Молдова обратилась к МВФ с просьбой о помощи в связи с дополнительными расходами на поддержку украинских беженцев. В настоящее время в стране с населением 2,6 миллиона человек находятся около 89 тысяч украинцев.

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