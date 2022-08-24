Производитель средств индивидуальной защиты Ansell уйдет из России

Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell заявил о планах уйти с российского рынка – в компании назвали продолжение работы в РФ нецелесообразным.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на заявление гендиректора компании Нила Сэлмона в ходе конференц-круга после публикации квартальных результатов.

"После тщательного изучения мы пришли к выводу, что продолжать деятельность Ansell в России нецелесообразно и поэтому сейчас мы обдумываем выход из этого бизнеса", - сказал Сэлмон.

По его словам, Ansell необходимо найти способ свернуть работу в России так, чтобы учесть интересы сотрудников, клиентов и акционеров. По словам топ-менеджера, это приоритет компании в ближайшие месяцы.

23 августа компания опубликовала отчетность за 2022 финансовый год (завершился 30 июня), согласно которой ее списания в результате остановки сделок в России составляли 17 млн ​​долл.

В июне 2021 года Ansell открыла в Тульской области завод по производству перчаток для специалистов, работающих в тяжелых условиях.

На первом этапе компания планировала производить 2 миллиона пар перчаток в год, а в будущем – увеличить производство вдвое.

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По данным СПАРК, чистая прибыль ООО "АНСЕЛЛ РУС" в 2021 году составила 253,6 млн рублей, компания владеет чистыми российскими активами на более чем 1 млрд рублей по состоянию на прошлый год.

Экономическая правда