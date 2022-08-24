РФ предлагает странам Азии долгосрочные нефтяные контракты с большими скидками – Bloomberg

РФ обратилась к нескольким азиатским странам, чтобы обсудить возможные долгосрочные нефтяные контракты с большими скидками, поскольку официальные лица США продолжают продвигать план, ограничивающий цены на нефть.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

По словам собеседника, ведутся предварительные разговоры о том, чтобы предложить некоторым азиатским покупателям скидки до 30%.

"Данный план позволит третьим сторонам легко покупать российскую сырую нефть по низкой цене, установленной западными странами", - пишет агентство.

Россия также может пытаться найти покупателей взамен нефти, которую она сейчас продает в Европу.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что Россия предложила ей продавать нефть "по цене, которая на 30% ниже цены международного рынка".

Он добавил, что президент страны Джоко Видодо рассматривал это предложение, "но возникло разногласие. Есть опасения, что мы пострадаем от эмбарго США".

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Шестой раунд санкций ЕС из-за вторжения в Украину предусматривает запрет на российскую нефть, а также на использование третьими странами компаний блока для предоставления страховых и финансовых услуг. Этот запрет вступает в силу 5 декабря, но официальные лица США озабочены тем, что нынешняя система существенно повысит цены на нефть и принесет России сверхприбыль.

Некоторые европейские страны поддержали идею создания исключения для запрета на страхование нефти, продаваемого по установленному на международном уровне ценовому пределу, но другие заявили, что такая система будет работать только в том случае, если крупные азиатские покупатели российской нефти, в частности Индия, согласятся участвовать.

При этом пока неясно, какую позицию занимает большинство азиатских стран по плану, но немногие страны публично выразили поддержку. Индия неохотно присоединяется к схеме ограничения цен, поскольку ее отрасль опасается, что может проиграть другим покупателям в возможности покупать российскую нефть по сниженным ценам, по словам источников, знакомых со взглядами индийских компаний.

Чиновники, продвигающие план, хотели бы ввести его в действие до того, как в начале декабря вступят в силу санкции ЕС против нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что ценовые ограничения лишат президента РФ Путина столь необходимых ему доходов, в то же время удерживая мировые цены на нефть на низком уровне по мере вступления в силу санкций ЕС.

Экономическая правда