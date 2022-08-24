Китай увеличил расходы на российские энергоресурсы с начала войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай продолжил увеличивать зависимость от российских энергоресурсов – расходы по ним выросли на 15 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Расходы на закупку сырой нефти, нефтепродуктов, газа и угля в течение марта-июля выросли до 35 млрд долл. против примерно 20 млрд долл. аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на то, что импорт сырой нефти из России снизился по сравнению с июнем до 7,15 млн тонн, он все еще на 8% превышал прошлогодний показатель. Таким образом, Россия остается основным источником поставок для китайских нефтепереработчиков.

Импорт сжиженного природного газа также снизился по сравнению с июнем до примерно 410 тыс. тонн, но на 20% выше, чем в прошлом.

Объемы не включают в себя импорт трубопроводного газа, данные о котором таможня не сообщает с начала года.

Следует отметить, что трубопроводы являются основным каналом транспортировки газа из России в Китай.

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"Несмотря на замедление экономики, Китай увеличил свои расходы на российские энергоносители до 7,2 млрд долл. в июле с 4,7 млрд долл. в соответствующем месяце прошлого года", - отметили в агентстве.





