Швейцария выделила 100 миллионов на помощь украинским производителям молока, пострадавшим от войны

Швейцария выделила 2,5 млн швейцарских франков (около 100 млн грн) на поддержку хозяйств по производству молока в пострадавших от боевых действий регионах, а именно: в Черниговской, Киевской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Проект направлен на улучшение доступа украинцев к качественным молочным продуктам путем обеспечения гигиены доения.

Так, заинтересованные производители молока в пострадавших областях получат средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для выявления скрытых форм маститов, дезинфектанты для помещений животного и т.п., что покроет в полной мере квартальную потребность.

Ожидается, что до завершения проекта в ноябре 2022 года эти хозяйства смогут значительно улучшить свое финансовое состояние благодаря восстановлению цепей поставки продукции.

"Закупка товаров будет преимущественно осуществляться непосредственно у тех украинских поставщиков, которые действовали на рынке и до войны, что позволит им продолжать предоставлять средства гигиены и обслуживать молочные хозяйства и в дальнейшем.

На пути к восстановлению способности молочного сектора Украины важно поддержать производственные технологии, построенные на соблюдении высоких стандартов гигиены в качественных и безопасных пищевых продуктах", - говорится в сообщении.

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Сообщается также, что на 1 августа 2022 года уже 232 молочных хозяйства подтвердили потребность в получении гуманитарной помощи, из них 95 – из Черниговской области, 78 – из Киевской области, 59 – из Сумской области.

Экономическая правда