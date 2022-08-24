Израиль планирует экспортировать газ в Европу: его добыча выросла на 22%

Добыча природного газа в Израиле выросла на 22% в первой половине года, поскольку правительство планирует увеличить экспорт в Европу, где продолжается самый худший энергетический кризис за десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Министерства энергетики Изриля, добыча выросла до 10,85 млрд кубометров в годовом исчислении к июню, а экспорт в соседние страны вырос на 35% до 4,59 млрд кубометров.

Увеличение связано с добычей из месторождений Тамар и Левиафан в восточном Средиземноморье.

При этом роялти за газ, полезные ископаемые и сборы выросли примерно на 50% и достигли 829 млн. шекелей ($253 млн.), почти все из которых были получены от газа.

"Израиль наращивает добычу, поскольку европейские страны ищут природный газ по всему миру, а цены на энергоносители на континенте достигают рекордного уровня.

Европейский Союз отказывается от основного поставщика – России – после вторжения страны в Украину, в то время как Москва также ограничила поставки, заставляя покупателей спешить искать альтернативы накануне зимы", – пишет агентство.

ВИДЕО ДНЯ

В июне Израиль подписал меморандум о взаимопонимании с Египтом и ЕС, направленный на увеличение региональной добычи и экспорта газа. Газ будет поставляться в Египет, который уже получает большую часть экспорта газа в Израиль, а затем будет реэкспортироваться в блок.

Ожидается, что начальные потоки по соглашению не будут значительными, но они могут обеспечить Европу частью необходимого ему газа, поскольку добыча Израиля в последующие годы будет расти.

Министр энергетики Карине Эльхаррар заявила, что увеличение добычи в первой половине года поможет Израилю продавать свой газ в ЕС в рамках трехстороннего соглашения, добавив, что добыча, по всей вероятности, продолжит расти, когда буровая установка Кариш начнет работать.

Компания Energean Plc, владеющая правами на месторождение Кариш, намерена начать там добычу до конца сентября.

Экономическая правдам