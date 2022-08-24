Все разделы
Укр / Рус

Украина уничтожила российскую военную технику на $16,6 миллиарда за пол года – Forbes

Среда, 24 августа 2022, 14:56 - Дана Гордийчук

За шесть месяцев полномасштабной войны против Украины россияне потеряли 12 142 единиц техники стоимостью 16,56 млрд долларов без учета ракет, наибольшей потерей оккупантов был крейсер "Москва".

Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

Наибольшей потерей кафиров стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью 750 млн долларов, который в середине апреля был затоплен украинскими ракетами "Нептун". Второй дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за 86 млн долларов, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.

Третьим по стоимости стал большой десантный корабль "Саратов" за 75 млн долларов. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска, куда доставлял военную технику.

Кроме "Москвы" на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на 165 млн дол. В частности, восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" стоимостью свыше 100 млн дол.

В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на 82 млн. долларов.

Также идет уничтожение российской авиации. В общей сложности Россия потеряла 234 самолета на 5,3 млрд долл. – это стало самой весомой частью (32,1%) в общих потерях армии РФ.

ВИДЕО ДНЯ
 

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа, к которым Киев официально не подтверждал свою причастность, мгновенно уничтожили девять военных самолетов РФ. Это стало самой большой потерей авиации РФ в сутки со времен Второй мировой.

Среди уничтоженной авиатехники – истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР ориентировочно на 230 млн долларов. На аэродроме также был большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

Forbes не включал в оценку потерь стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине, или которые были сбиты, ведь их точное количество подсчитать сложно.

Наибольшие потери оккупанты понесли в первую неделю агрессии – тогда Украина уничтожила технику врага на 2,2 млрд долларов. В Forbes отмечают, что огромный уровень потерь российской армии в течение первых пяти недель показывает, что отступление из-под Киева, Чернигова и северного направления было не "перегруппировкой" или "жестом доброй воли", а безальтернативным вариантом, чтобы избежать разгрома.

Стоимость уничтоженной техники уменьшается со временем из-за истощения российской армии и сокращения участков фронта, где ведется наступление.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте