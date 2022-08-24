Авторегистрация ООО стала возможной через портал "Дія"
На портале "Дія" после бета-теста стала доступна услуга автоматической регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Чтобы зарегистрировать ФЛП через портал "Дія", необходимо:
- авторизироваться на портале Дія и выбрать услугу;
- заполнить заявление о регистрации ООО, указать необходимые данные;
- подписать заявление электронной подписью.
После этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО. Если он отвечает всем условиям, ООО будет зарегистрировано автоматически.
Федоров напомнил, что услуга регистрации ООО с госрегистратором была запущена еще в октябре 2020 года. С того времени ею воспользовались около 13 тысяч украинцев.
"Сейчас убираем госрегистратора с процесса, чтобы сэкономить ваше время. Благодаря автоматическим услугам вам не нужно ждать решения чиновника или ответа госрегистратора. Воспользоваться услугой можно где угодно, – написал министр.
Напоминаем:
С 5 апреля зарегистрировать ООО на основании модельного устава снова можно на портале Дія.
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На портале "Дія" снова можно автоматически зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, такую возможность временно ограничили во время войны.