Курс валют на 24 августа: евро снова дешевле доллара

Курс гривни на черном рынке 24 августа несколько ослаб и сейчас гривня колеблется на уровне 40,80 – 40,94 грн за доллар, евро при этом второй день подряд дешевле доллара.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:40 курс доллара на черном рынке составляет 40,80 – 40,94 грн, а во вторник, 23 августа, колебался на уровне 40,74 – 40,97 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,64 - 40,90 грн. Евро почти не изменилось за сутки, во вторник котировки были 40,62 – 40,89 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,8 грн (курс на 23 августа – 40,2 – 40,89 грн);

Евро – 40,0 – 41,0 грн (курс на 23 августа – 40,075 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,9 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,6 – 41,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США