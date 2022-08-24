Ярославский из-за войны потерял две трети состояния – СМИ

Украинский бизнесмен Александр Ярославский за полгода войны потерял 62% от стоимости своих активов.

Об этом идет речь в материале Forbes Украина.

За 6 месяцев с начала полномасштабного вторжения России стоимость активов бизнесмена упала до 390 млн. долларов.

Больше всего подешевели активы, обстрелянные российскими военными.

В частности, Аэропорт Харьков потерял 81% стоимости, или 65 млн долл., Кременчугский НПЗ – 78%, Харьковский тракторный завод – 75%.

Стоимость шестидесятиметровой яхты Kaiser – 50 млн долл. не изменилась. В начале марта Ярославский обещал продать судно и деньги за него направить на восстановление Харькова. Но расследование УП установило, что яхта до сих пор принадлежит бизнесмену.

Стоит отметить, что в 2021 году Forbes оценил состояние Ярославского в 820 млн долл., а в начале февраля этого года переоценил его в 1 млрд дол.

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