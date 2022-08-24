Украина в День Независимости получит от США 3 миллиарда долларов гранта – Марченко

Украина в День Независимости (24 августа) получит от США 3 млрд. долларов США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта.

Об этом сообщил в Facebook министр финансов Украины Сергей Марченко, поздравив с Днем Независимости.

"Сегодня мы не только отмечаем 31-ю годовщину Независимости, но и должны ее отстаивать в условиях полномасштабной войны. И у меня нет сомнений, что наша борьба завершится победой над агрессором!

В этот день есть положительные новости по финансовому фронту. Сегодня получим от Соединенных Штатов 3 млрд долл США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта. Денежные средства поступят через механизм Всемирного Банка", - написал министр.

Он поблагодарил американских партнеров и команду Всемирного банка "за мощную поддержку Украины".

"Грантовая помощь - весомый подарок для нашей страны в День Независимости Украины", - добавил Марченко.

Экономическая правда