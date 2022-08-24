YouTube запускает отдельный раздел для подкастов

Сервис YouTube запускает специальную страницу для подкастов – пока она доступна только в США.

Об этом пишет The Verge.

"Поскольку границы между подкастингом и YouTube стираются, любой шаг компании к консолидации прослушивания может стать проблемой конкурентов Spotify и Apple Podcasts.

Страница дебютировала в конце июля и все еще находится в процессе тестирования. Страница пока доступна только в США.

Новая страница содержит популярные шоу и каналы, у которых уже есть миллионы подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раздел с подкастами не настолько сложен, как у платформ-конкурентов. Исследование, проведенное Cumulus в мае, показало, что YouTube уже превосходит Apple Podcasts и Spotify благодаря росту количества видеоподкастов и простоте использования, поэтому платформа пытается соблюдать формат, который уже знает аудитория.

Присутствие YouTube в сфере подкастинга скорее не стало результатом сознательной стратегии, пишет The Verge.

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Apple была первым техническим гигантом, вышедшим на рынок, запустив подкасты в 2005 году. Spotify начал активно развивать подкастинг в 2019 году, приобретя студии и технические компании, а также заключив соглашения с такими звездами, как Джо Роган и Алекс Купер.

Тем временем подкасты на YouTube просто возникли один за другим, потому что все так или иначе попадает на YouTube.

Экономическая правда