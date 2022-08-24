Нефть дешевеет: опасения по сокращению добычи ОПЕК+ исчезают

Цены на нефть упали в среду после роста почти на 4% в предыдущий день из-за снижения опасений относительно неизбежного сокращения добычи ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent упали на 40 центов, или на 0,4%, до 98,82 долларов за баррель до 03:37 GMT после роста на 3,9% во вторник.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 27 центов, или на 0,29%, до 93,47 долларов за баррель, подскочив на 3,7% накануне.

Причины

Цены на Brent и WTI резко выросли во вторник после заявления министра энергетики фактического лидера ОПЕК Саудовской Аравии, допустившего возможность сокращения поставок, чтобы сбалансировать рынок, который он назвал "шизофреническим".

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"Хотя комментарий Абдулазиза бин Салмана, возможно, достиг большего, чем установление нижнего уровня цен на нефть, мы ожидаем, что он будет соответствовать закону уменьшения прибыли, если за ним не последуют дополнительные сигналы или действия со стороны ОПЕК+ по ограничению добычи", - сказал аналитик Vanda Insights Вандана Хари.

Поскольку ОПЕК+ уже поставляет примерно на 2,8 млн баррелей в день меньше своей месячной цели, математика сокращения добычи будет сложнее, чем обычно, не говоря уже о политике, добавил Хари.

Потенциальное сокращение добычи в ОПЕК может быть неизбежным и, скорее всего, совпадает с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если эта страна заключит ядерное соглашение с Западом, сообщили Reuters во вторник девять источников в ОПЕК.

Высокопоставленный чиновник США сообщил Reuters в понедельник, что Иран отказался от некоторых своих основных требований по возобновлению соглашения.

"Рост во вторник был преувеличен, поскольку многие инвесторы знали, что для того, чтобы иранская нефть попала на международный рынок, понадобится несколько месяцев, даже если будет заключено соглашение о возобновлении ядерного соглашения с Тегераном, что означает, что ОПЕК+ не сократит добычу так быстро", - сказал главный аналитик Fujitomi Securities Казухико Сайто.

Экономическая правда