Нацбанк просит отказываться от поврежденных банкнот при расчетах: причина

Национальный банк призывает украинцев отказываться от банкнот с отверстиями и другими повреждениями в расчетах, ведь они могли попасть в обращение с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Такие средства, объяснили в НБУ, могли быть повреждены самими банками, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние в случае угрозы оккупации российскими войсками. Такие банкноты были похищены оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезка не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

"Если во время расчетов вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую. Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", – сообщает регулятор.

Такие банкноты не нужно принимать во время наличных расчетов, потому что они перестали быть платежным средством. Банки не вправе осуществлять обмен поврежденных такими способами банкнот, а должны изымать их и направлять НБУ для исследования, а также информировать правоохранительные органы.

В случае сомнения относительно подлинности банкноты, гражданам нужно обращаться в любой банк. Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут осуществлять соответствующие расследования.

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