В немецкий Росток прибыл первый поезд с украинским зерном

В зерновой терминал немецкого портового города Росток во вторник прибыл первый поезд с украинским зерном, который привез 1200 тонн кукурузы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

Отмечается, что 21 вагон с украинским зерном прибыл в морской порт Ростока во вторник утром. По словам представителя порта Якоба Любиг, груз из Украины был в пути пять-восемь дней.

По прибытии на границу Украины и Польши зерно перегрузили на другой вагон. Теперь кукуруза будет временно храниться в зернохранилищах Ростока. Куда оно будет направлено дальше, пока не решили.

Любиг утверждает, что зерно, собранное в прошлом году, имеет вид качественного. В Росток ожидают прибытие следующих трех поездов с украинским зерном.

Напомним, за 20 дней с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышло 27 судов, на борту которых было совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Ранее сообщалось, что Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна поездом из Украины как альтернативу или дополнение к морскому транспорту.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вне его.