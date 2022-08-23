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Intel и Brookfield инвестируют до 30 миллиардов долларов в заводы по производству чипов в Аризоне

Вторник, 23 августа 2022, 17:53 - Алексей Павлыш

Американская технологическая корпорация Intel договорилась с канадской инвесткомпанией Brookfield Asset Management о совместном инвестировании до $30 млрд в заводы по производству чипов в американском штате Аризона.

Об этом пишет Reuters.

"Этот шаг произошел после того, как ранее в этом месяце президент США Джо Байден подписал закон о чипах и технологиях, предусматривающий предоставление субсидий в размере 52,7 миллиарда долларов на производство полупроводников и исследования в США", - пишет агентство.

Инфраструктурное подразделение Brookfield инвестирует до 15 миллиардов долларов за 49% акций в проекте, тогда как Intel – остальную сумму и сохранит за собой мажоритарный и операционный контроль над заводами.

Соглашение Intel и Brookfield стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании двух компаний в феврале этого года. Brookfield, как ожидается, выделит средства к концу 2022 года.

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов для производства полупроводников и исследований в США.

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Закон также предусматривает усиление усилий по повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

Экономическая правда

Intel инвестиции США технології
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