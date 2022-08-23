Telegram хочет продавать уникальные никнеймы за криптовалюту

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Уникальные никнеймы в мессенджере Telegram будут продавать на аукционах за криптовалюту.

Такую услугу анонсировал основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Он отметил, что платформа для аукционов будет выглядеть маркетплейсом доменных имен на отдельном блокчейне.

Дуров напомнил, что ранее мессенджер уже тестировал продажи доменных имен, в частности успешным был аукцион с покупкой TON.

Никнейм Wallet.ton купили за 260 тыс. дол., а casino.ton – за 244 тыс. дол.

"Если домена TON удалось добиться таких результатов, представьте, насколько успешным может быть Telegram с его 700 миллионами пользователей. Если мы выставим на аукцион зарезервированные имена пользователей или ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам привлекательных адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift и т.п.)", – пишет Дуров.

Позже частью этого рынка могут стать каналы, стикеры или эмодзи.

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На новой платформе владельцы имен пользователей смогут передавать их покупателям в защищенных сделках. Право собственности будет защищено с помощью смарт-контрактов.

Аукционы на доменные имена могут стать дополнительным источником дохода для Telegram, который с начала своего функционирования фактически не имел монетизации. Компания начала привлекать первые средства от платной подписки в июне.





