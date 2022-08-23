Курс валют на 23 августа: евро на черном рынке дешевле доллара

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Курс гривни на черном рынке 23 августа существенно не меняется уже третий день подряд и сейчас гривня колеблется на уровне 40,74 - 40,97 грн за доллар, евро при этом дешевле доллара.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:40 курс доллара на черном рынке составляет 40,74 – 40,97 грн, а в понедельник, 22 августа, колебался на уровне 40,71 – 40,90 грн.

Относительно "черного" курса евро он составляет 40,62 - 40,89 грн. Евро несколько ослабло за сутки, в понедельник котировки были 40,7 – 41,03 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,2 – 40,89 грн (курс на 22 августа – 40,0 – 40,88 грн);

Евро – 40,075 – 41,0 грн (курс на 22 августа – 40,25 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,75 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,6 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.

Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США