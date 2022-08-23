Цены на нефть выросли, поскольку ограниченность предложения снова в повестке дня – Reuters

Цены на нефть во вторник выросли на 1 доллар за баррель, поскольку ограниченность предложения снова вернулась в центр внимания из-за выдвижения Саудовской Аравией идеи о сокращении добычи ОПЕК+ для поддержки цен.

Об этом пишет Reuters.

Министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что у ОПЕК+ есть средства для решения проблем, включая сокращение добычи.

Нефть Brent подорожала на 77 центов, или 0,8%, до 97,25 долларов за баррель по состоянию на 8:14 GMT. Нефть West Texas Intermediate в США подорожала на 94 цента, или на 1,0%, до 91,30 доллара.

"Оправдано ли сокращение добычи ОПЕК или ОПЕК+ после сентября, этот вопрос остается дискуссионным", - сказал Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM.

"Несмотря на недавнюю слабость, вызванную инфляцией, в последнее время рынок нефти, похоже, достиг дна", - добавил он.

В 2022 году нефть резко подорожала, приблизившись в марте к историческому максимуму в 147 долларов после того, как вторжение России в Украину усилило беспокойство по поводу предложения. Беспокойство по поводу глобальной рецессии, роста инфляции и ослабления спроса с тех пор давили на цены, напоминает Reuters.

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Также в центре внимания перспектива ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами, которое позволит Ирану увеличить экспорт нефти. Высокопоставленный чиновник США сообщил Reuters в понедельник, что Иран отказался от некоторых своих основных требований по возобновлению соглашения.

Сообщается также, что последние еженедельные отчеты по запасам в США, как ожидается, покажут снижение запасов нефти на 1,5 миллиона баррелей.

Экономическая правда