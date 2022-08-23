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В "Дії" снова можно поделиться техпаспортом на авто - Минцифры

Вторник, 23 августа 2022, 11:23 - Анастасия Жарикова
 
Дія

Министерство цифровой трансформации вернуло возможность поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в своем Telegram.

"Возвращаем шеринг авто в "Дії". За несколько кликов можете поделиться собственным техпаспортом с женой, мужем или другом, а не передавать пластиковое свидетельство из рук в руки", – написал министр.

По его словам, разработчики уже запустили регистрацию на бета-тест, чтобы проверить, все ли корректно работает.

Он также напомнил, что сейчас идет тестирование англоязычных документов в "Дії".

Услугу ряда техпаспорта реализует Минцифры совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".

Ранее назначить должного пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя.

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