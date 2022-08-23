Сервис аудиокниг Storytel прекратит работу в России

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel прекратит работу в РФ 1 октября.

Об этом говорится в его письме клиентам, пишет РБК.

Средства за оплаченную подписку обещают вернуть.

"У нас печальные новости – продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", – сообщили в Storytel.

Если у пользователя была оформлена подписка на несколько месяцев, то деньги за неиспользованный период обещают вернуть до 30 сентября.

В компании сообщили, что после 1 октября подписчики Storytel смогут три месяца бесплатно пользоваться книжным сервисом "Литрес".

Storytel – один из крупнейших мировых подписных сервисов электронных и аудиокниг. Он работал в России с 2017 года, но в марте 2022-го объявил о приостановлении деятельности на территории РФ.

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