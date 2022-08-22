В Госспецсвязи предупредили о риске российских кибератак ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости могут усилиться атаки со стороны российских хакеров, поэтому в Госспецсвязи напомнили, как обезопасить себя от них.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Именно в значительные государственные даты обычно активизируется враг. Поэтому мы ожидаем усиления атак со стороны кафиров накануне и в день празднования важнейшего для украинцев государственного праздника – Дня Независимости. И не только на поле боя, но и в киберпространстве", – говорится в сообщении.

Госспецсвязи напоминает, что в зоне повышенной опасности со стороны российских хакеров – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства.

Чтобы обезопаситься, в службе отмечают важность иметь надежные пароли ко всем важным учетным записям и установлению двухфакторной аутентификации. Следует своевременно обновлять программы на компьютере и смартфоне, удалить все пиратские и русские программы.

Советуется иметь резервные копии важных документов и файлов, а также установить антивирус на устройство, не загружать файлы из неизвестных источников.

Часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами, например о дополнительных выплатах. В случае получения подозрительного письма нельзя переходить ни ссылками в нем, а доверять стоит только информации из официальных и проверенных источников. "Если видите информацию о "материальной помощи ко Дню Независимости", "дополнительных выплатах к празднику" или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти. Часто за схожими сообщениями скрываются фишинговые атаки", – говорят в службе.