Угроза рецессии: мировые рынки падают в ожидании решения Федрезерва

Мировые фондовые рынки начали терять стоимость в ожидании будущего решения Федерального резерва по учетной ставке, которая может снова стремительно вырасти.

Об этом сообщает Financial Times.

Американские и европейские акции упали, поскольку ухудшились прогнозы для крупных мировых экономик, при этом акции технологических компаний сильно пострадали из-за опасений, что Федеральная резервная система на этой неделе снова решится на резкое повышение ключевой ставки.

Технологический индекс Nasdaq Composite упал более чем на 2 процента, а стриминговая компания Netflix упала сразу более чем на 6%. Amazon, Tesla и полупроводниковый гигант Nvidia также потеряли около 3%.

Индекс S&P 500, являющийся показателем для акций топ-500 компаний Штатов, снизился на 1,6% по сравнению с ранними торгами, чем прервал четырехнедельный рост.

Страх рецессии на рынках усилились в понедельник на фоне рекордного подорожания электроэнергии в Европе и цен на газ, пересекших 3000 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Как следствие, евро упал почти на 1% против доллара до 0,994 доллара, впервые опустившись ниже 1 доллара после того, как в июле достиг паритета впервые с 2002 года.

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Региональный индекс Stoxx Europe 600 закрылся на 1% ниже, а германский Dax упал на 2,3%.





