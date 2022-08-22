Суверенный фонд Норвегии, крупнейший в мире, заявил о росте количества кибератак

Атаки хакеров стали основной проблемой для крупнейшего в мире суверенного фонда – Фонда национального благосостояния Норвегии.

Об этом в интервью Financial Times рассказал исполнительный директор фонда Николай Танген.

По словам Тангена, за последние два-три года количество значительных попыток хакерских атак против фонда, управляющего активами на 1,2 триллиона долларов США, удвоилось.

"Я беспокоюсь из-за кибератак сильнее, чем из-за волатильных рынков. Мы видим гораздо больше попыток, больше атак, они становятся все более изощренными", - признал глава фонда.

Норвежский фонд сталкивается в среднем с тремя атаками в день, которые классифицируются как "серьезные". В год количество атак достигает 100 000, из которых более 1000 расцениваются как "серьезные".

За последние месяцы количество кибератак, направленных на финансовую индустрию, резко возросло. По данным SonicWall, в первой половине 2022 года количество атак по всему миру возросло на 11 процентов, но в банках и финансовых учреждениях они удвоились.

Злоумышленники при этом могут быть разными: от частных преступных групп до государственных хакеров. По словам Билла Коннера, исполнительного главы SonicWall, Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются самыми активными в киберагрессии. "По мере усиления санкций потребность в деньгах также растет", – сказал он.

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Напомним:

Суверенный фонд богатства Норвегии, являющийся крупнейшим в мире государственным фондом богатства, зафиксировал за первую половину года наибольшие по существу долларовые потери из-за волатильности на мировых рынках.

Экономическая правда