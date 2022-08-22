Немецкие компании оценили потери от выхода из РФ в 10 миллиардов евро – СМИ

С начала полномасштабной войны в Украине немецкие компании списали более 10 млрд евро из-за выхода из российского рынка или сокращения сотрудничества с РФ.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на анализ финансовых отчетностей немецких компаний.

Издание отмечает, что компании больше не рассчитывают на получение прибыли от материальных активов и акций в России и Беларуси, поэтому было принято решение больше не учитывать их в своей отчетности.

В частности, немецкий энергогигант Uniper списал со своего баланса 2 млрдд евро, в том числе из-за остановки проекта газопровода "Северный поток-2" и приостановки работы российской "дочки" Unipro

В отчете Uniper также говорится о рекордных убытках в размере 12,4 млрд евро, преимущественно из-за снижения поставок российского газа в Европу - "Газпром" сократил их с середины июня. В июле энергокомпания обращалась к германскому правительству за помощью в размере 9 млрд евро.

Сообщалось, что для поддержки Uniper власти ФРГ могут выкупить более 30% компании.

"Не только Uniper, но и другие крупные компании, такие как BASF, слишком мало учитывали в анализе рисков российские поставки газа и теперь вынуждены решать сложные вопросы по сведению балансов с целью покрытия потерь", - отмечает директор института корпоративного управления при Франкфуртской школе финансов и менеджмента Кристиан Штренгер, комментарий которого приводится в материале.

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При этом самый распространенный способ освобождения от российских активов для немецких компаний - продажа местных дочерей российскому руководству.

Однако аналитики Handelsblatt отмечают, что при такой схеме компании тоже терпят убытки, поскольку продают собственность по заниженной символической цене.

В частности, сообщалось, что сеть OBI продала свой российский бизнес за 600 рублей.

Экономическая правда