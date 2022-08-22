В РФ сократилось количество аптек из-за падения платежеспособности покупателей

Количество аптек в России по итогам 2 квартала 2022 года сократилось на 275 точек – до 72 тысяч: это произошло впервые за почти два года.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные RNC Pharma.

Отмечается, что если два года назад количество аптек сократилось из-за пандемии, сейчас на бизнес давит снижение платежеспособного спроса и маркетинговой поддержки производителей лекарств.

При этом, по словам экспертов, тренд по закрытию аптек может достичь пика до конца года.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что пока сходят с дистанции преимущественно одиночные аптеки или небольшие сети.

По его словам, сокращение количества точек связано с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний по продвижению своей продукции. Кроме того, некоторые аптеки закрылись на ремонт или переезд летом, когда на рынке отмечается сезонное сокращение спроса.

Гендиректор рязанской "Аптека Фарма" Александр Миронов подтверждает тенденцию ухода с рынка небольших сетей и одиночных аптек.

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Он считает, что владельцы аптек уходят из бизнеса на фоне понижения выручки.

По его словам, небольшие сети в течение последних двух лет поддерживались за счет продаж, связанных с пандемией. После ажиотажного спроса в марте, в первые недели полносштабного вторжения РФ в Украину, когда продажи аптек выросли год до года на 72,5% в деньгах, месяц до месяца выручка фармритейлеров начала падать, свидетельствуют данные DSM Group.

Экономическая правда