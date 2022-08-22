Турция за восемь месяцев удвоила импорт российской нефти

Турция в 2022 году удвоила импорт российской нефти, поскольку Москва и Анкара настроены на более широкое сотрудничество в бизнесе и особенно в торговле энергоносителями на фоне западных санкций против РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Отмечается, что торговля между Турцией и РФ преуспевает с весны, поскольку турецкие компании, которым не запрещено сотрудничать с российскими коллегами, заполняют пустоту, образованную бизнесом с ЕС, который покинул Россию после ее вторжения в Украину.

Так, Турция увеличила импорт нефти из России, включая сорта Urals и Siberian Light, до более чем 200 000 баррелей в день этого года по сравнению с лишь 98 000 баррелей в день за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Refinitiv.

Турция не ввела санкций против России из-за ее действий в Украине, заявив, что она остается зависимой от российских энергоносителей.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в начале августа и договорились об активизации делового сотрудничества, напомнило агентство.

Также сообщается, что турецкий НПЗ Tupras закупает около 111 тыс баррелей в сутки против 45 тыс в прошлом году.

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Экономическая правда