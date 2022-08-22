Курс валют на 22 августа: наличная гривня стабильна, евро стало дешевле
Курс гривни на черном рынке 22 августа стабильна по отношению к котировкам в конце прошлой недели, гривна колеблется на уровне 40,71 - 40,90 грн за доллар. Курс евро при этом ослаб.
Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,71 – 40,90 грн, а в пятницу, 19 августа, колебался на уровне 40,74 – 41,02 грн. Наличный курс гривни продолжил ослабление, начатое на прошлой неделе.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,0 – 40,88 грн (курс на 19 августа – 40,0 – 40,8 грн);
- Евро – 40,25 – 41,1 грн (курс на 19 августа – 40,3 – 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,75 – 39,99 грн;
- Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;
- Райффайзен – 40,6 – 41,2 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.
Напоминаем:
Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами.
Регулятор с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривни к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США