Курс валют на 22 августа: наличная гривня стабильна, евро стало дешевле

Курс гривни на черном рынке 22 августа стабильна по отношению к котировкам в конце прошлой недели, гривна колеблется на уровне 40,71 - 40,90 грн за доллар. Курс евро при этом ослаб.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составляет 40,71 – 40,90 грн, а в пятницу, 19 августа, колебался на уровне 40,74 – 41,02 грн. Наличный курс гривни продолжил ослабление, начатое на прошлой неделе.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,88 грн (курс на 19 августа – 40,0 – 40,8 грн);

Евро – 40,25 – 41,1 грн (курс на 19 августа – 40,3 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,75 – 39,99 грн;

Укрэксимбанк – 39,6 – 39,99 грн;

Райффайзен – 40,6 – 41,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,313 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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