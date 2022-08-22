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Финская энергокомпания через суд хочет взыскать с "Росатома" 2 миллиарда евро

Понедельник, 22 августа 2022, 13:48 - Анастасия Жарикова
 
VESA MOILANEN/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Финская энергокомпания Fennovoima начала арбитражное рассмотрение в отношении российского ДК "Росатом" относительно нереализованного проекта АЭС "Ханхикиви-1" и требует 2 миллиарда евро.

Об этом сообщил гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт в интервью финской Helsingin Sanomat, передает Интерфакс-Украина.

Общая сумма требований к "Росатому" составляет около 2 млрд евро Из них 800 млн евро – внесенный Fennovoima авансовый платеж в пользу RAOS Project (финской структуры "Росатома").

В начале 2022 г. "Росатом" предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте. Существовал риск переноса проекта на несколько лет. Это одна из причин, почему Финляндия отказалась от строительства АЭС "Ханхикиви-1".

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ДК "Росатом", в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" со структурой "Росатома" RAOS, а в конце мая отозвала заявку на лицензию для строительства.

В то же время госкорпорация "Росатом" рассчитывает в полном объеме вернуть расходы на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, контракт по которому расторгла финская сторона. Корпорация готова обратиться в международный арбитраж, заявлял гендиректор российской корпорации Алексей Лихачев.



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