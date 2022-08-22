Объем расходов на товары вернулся на довоенный уровень – Visa

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Украинцы возвращаются к довоенным объемам расходов, в частности, держатели карт платежной системы Visa.

Об этом рассказала вице-президент компании Visa Вера Платонова в интервью Forbes.ua.

"Если сравнить с февралем, взяв значение в этом месяце за 100%, дневной объем снятия наличных в марте "просел" до 58%, а платежи за товары и услуги – до 73%. Из-за сложностей с инкассацией в банкоматах в марте популярной стала услуга снятия наличных в кассах магазинов: плюс 20% по объему транзакций по сравнению с февралем. В июне этот показатель вернулся к довоенным показателям", – рассказала Платонова.

Она отметила, что в июне снятие наличных составило уже 77% от февральского показателя, а торговые операции выросли до 107%.

"То есть мы можем сказать, что Украина вернулась к довоенным объемам расходов в торговых сетях и интернет-платежах", - отметила Платонова.

В то же время наблюдается сокращение в секторе малого и среднего бизнеса. Среди сегмента с месячным оборотом до 35 тыс долл., более 10% прекратили существование.

"Из того, что мы видим, не могут полноценно восстановиться предприятия ресторанного бизнеса, пошива и торговли одеждой, сферы отдыха и SPA-услуг. Они почти исчезли или показывают незначительные показатели в наших цифрах. Снизилась доля транзакций в сегменте электронной коммерции, – сказала Платонова.

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