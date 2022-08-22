Китай снижает кредитные ставки для оживления экономики

Китай в понедельник снизил свою базовую кредитную ставку и еще больше снизил базовую ставку по ипотечным кредитам.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Пекин усиливает усилия по восстановлению экономики, ослабленной кризисом в сфере недвижимости и нового распространения COVID-19.

Так, базовая процентная ставка была снижена Народным банком Китая по годовому кредиту (LPR) на 5 б.п. до 3,65 %. А пятилетнюю LPR снизили на 15 б.п. до 4,3-%.

"В общем, впечатление, которое мы получаем из всех последних заявлений регулятора, заключается в том, что политика смягчается, но не резко", - сказала экономист Capital Economics Шеана Юэ.

"Мы ожидаем еще два снижения учетных ставок НБК на 10 б.п. до конца этого года и продолжаем прогнозировать снижение коэффициента резервных требований (RRR) в следующем квартале", – добавила она.

Годовой LPR последний раз снижался в январе, а пятилетний показатель, который последний раз снизился в мае, серьезно влияет на цены ипотечных кредитов.

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Сокращение LPR произошло после того, как НБК удивил рынки на прошлой неделе, снизив ставку среднесрочного кредитования (MLF) и еще один краткосрочный инструмент ликвидности, поскольку ряд последних данных показал, что экономика теряет импульс на фоне замедления глобального роста и роста стоимости заимствований.

В опросе Reuters, проведенном на прошлой неделе, 25 из 30 респондентов предусмотрели снижение годовых LPR на 10 б.п. Участники опроса также прогнозируют сокращение пятилетней ставки более чем на 10 б.п.

Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП Китая за весь 2022 год до 3,0% с 3,3% раньше, что гораздо ниже целевого показателя Пекина в 5,5%.

Как отмечает агентство, строгие ограничения Китая на фоне возвращения коронавируса по-прежнему тормозят потребление, и за последние недели количество случаев заболевания снова увеличилось.

Кроме того, замедление глобального роста и постоянные проблемы с цепочками поставок подрывают шансы на оживление экономики.

Экономическая правда