Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики

Цены на нефть упали в понедельник после трех дней роста, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок в США ослабит мировую экономику и снизит спрос на топливо. Укрепление доллара также усилило давление на рынок.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,20, или на 1,2%, до $95,52 за баррель до 04:58 GMT.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​сентябре упали на 1,24 доллара, или на 1,4%, до 89,53 доллара за баррель.

Октябрьские фьючерсы упали на 1,17 долл. (1.3%) – до 89,27 долл. за баррель.

Причины

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"Рост опасений по замедлению мировой экономики стал причиной падения нефтяных рынков", - сказал старший экономист Nomura Securities Тацуфуми Окоши.

"Рост доллара США также побуждал к новым продажам", - добавил он.

Индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума в понедельник после того, как президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил, что руководители центральных банков стремятся к более быстрому повышению процентных ставок.

Укрепление доллара делает нефть дороже покупателей в других валютах.

Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла во время его выступления на ежегодной глобальной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле в пятницу.

Считается, что ФРС имеет больше возможностей для повышения ставок, чем центральные банки других крупных экономик, более хрупких.

Цены также упали из-за беспокойства относительно замедления спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за дефицита электроэнергии на юго-западе, вызванного жарой.

Экономическая правда