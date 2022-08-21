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Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

Воскресенье, 21 августа 2022, 15:44 - Экономическая правда
 
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По состоянию на 21 августа, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Сообщается, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

"5 августа в результате атаки российских военных на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединен вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов 6 августа были повреждены три датчика радиационного мониторинга, а 20 августа была повреждена эстакада, с помощью которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки.

Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается.

Выработка электроэнергии на АЭС продолжается для нужд отечественной энергосистемы.

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Напомним:

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

НАЭК "Энергоатом" отмечает, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.

АЭС Россия
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