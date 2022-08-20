США планируют закупить 150 тысяч тонн украинского зерна для преодоления продовольственного кризиса в мире

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США планируют закупить около 150 тыс тонн зерна у Украины в течение следующих нескольких недель для предстоящей доставки продовольственной помощи из портов, больше не заблокированных войной.

Об этом сообщает Associated Press.

Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли отметил, что конечные пункты назначения зерна пока не подтверждены. Сейчас мы наблюдаем очередной неудачный сезон дождей в течение нескольких последних недель в африканском регионе.

Всемирная продовольственная программа говорит, что 22 млн человек голодают. Сложившаяся на Африканском Роге ситуация (полуостров в Восточной Африке – ред.) по мнению Бизла, является идеальным штормом на вершине идеального шторма, цунами на вершине цунами, поскольку подверженный засухе регион пытается справиться с высокими ценами на продовольствие и топливо вызванными войной в Украине.

По словам Бизли, долгожданное судно первой помощи из Украины перевозит 23 тыс. тонн зерна, которых достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек полным рационом в течение месяца. Ожидается, что он пристанет к Джибути 26 или 27 августа, и пшеницу должны отправить сухопутным транспортом в северную Эфиопию, где миллионы людей в регионах Тиграй, Афар и Амхара столкнулись не только с засухой, но и войной.

Украина была источником половины зерна, которое ВПП закупила в прошлом году, чтобы накормить 130 млн голодающих. Но медленное восстановление украинских портов и осторожное движение грузовых судов из-за заминированного Черного моря не разрешат глобальный кризис продовольственной безопасности, отметил Бизли.

Напомним:

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Во вторник, 9 августа, 2 судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тыс тонн.

Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший из времен Второй мировой войны" голод.