Правительство собирается ликвидировать Государственное агентство резерва

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Правительство приняло Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года, согласно которой планируется ликвидировать Государственное агентство резерва.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Стратегия реформирования предусматривает ликвидацию Государственного агентства резерва вместе с решением вопроса задолженностей предприятия. Убыточные предприятия будут переданы в Фонд государственного имущества, а нефтебаз – НАК "Нафтогаз Украины".

Вместо ликвидированного агентства планируется создать новый центральный орган исполнительной власти, действующий по новым принципам.

"Это решение дает старт масштабной трансформации системы и позволяет адаптировать ее к новым условиям, с которыми Украина столкнулась после полномасштабного вторжения России", — уверяют в Минэкономики.

Кроме того, актуализируется номенклатура материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:

энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);

оборонительная корзина (авиационная керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплексы химической защиты);

продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очищения воды);

медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, физрастворы, шприцы и т.п.).

Набор товаров из данного перечня позволит государству оперативно реагировать в кризисных ситуациях, обеспечивая население и ВСУ всем необходимым.

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Сообщается, что реформа вводит новые подходы к хранению материальных ценностей. Следовательно, горюче-смазочные материалы будут размещаться на базе конфискованных в России активов и автозаправочных станций, у частных владельцев нефтебаз и на территориях дружественных Украины стран ЕС. Это позволит диверсифицировать хранение горючего и уменьшить риски его уничтожения оккупантами.

Также информация обо всех запасах материального резерва будет переведена в "цифру", где их движение и учет будут осуществляться через электронные реестры.

Напомним:

Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанных с РФ – речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу".