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Финская энергетическая компания, покупавшая российскую нефть, расторгла контракт с поставщиком

Вторник, 2 августа 2022, 17:32 - Экономическая правда

Финская энергетическая компания Tampereen sähkölaitos заявила, что прекратила поставки российской нефти, осуществляемые компанией Teboil.

Об этом сообщает Yle.

"Компания допустила просчет при покупке нефти у Teboil, и мы немедленно приняли меры, чтобы исправить ситуацию", – заявила глава правления Tampereen sähkölaitos Марьют Онтронен.

По словам Онтронен, контракт на поставки с Teboil был расторгнут.

"Мы постараемся заключить новые контракты в течение этой недели", - пообещала глава правления Tampereen sähkölaitos.

Стоит отметить, что компания Teboil принадлежит российской компании "Лукойл".

нефть Лукойл
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