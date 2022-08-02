Финская энергетическая компания, покупавшая российскую нефть, расторгла контракт с поставщиком
Вторник, 2 августа 2022, 17:32 -
Финская энергетическая компания Tampereen sähkölaitos заявила, что прекратила поставки российской нефти, осуществляемые компанией Teboil.
Об этом сообщает Yle.
"Компания допустила просчет при покупке нефти у Teboil, и мы немедленно приняли меры, чтобы исправить ситуацию", – заявила глава правления Tampereen sähkölaitos Марьют Онтронен.
По словам Онтронен, контракт на поставки с Teboil был расторгнут.
"Мы постараемся заключить новые контракты в течение этой недели", - пообещала глава правления Tampereen sähkölaitos.
Стоит отметить, что компания Teboil принадлежит российской компании "Лукойл".