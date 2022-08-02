Норвежский производитель красок Jotun уходит из России: продал бизнес местной компании

Норвежский производитель красок Jotun объявил о продаже бизнеса в РФ и выходе из страны.

Об этом говорится в заявлении компании от 2 августа.

Компания напомнила, что закрыла фабрику в РФ 3 марта.

Теперь Jotun продала акции в своей дочерней компании "Jotun Paints" LLC. Покупатель – российская компания "Атомстройкомплекс".

Работники сохранят свои рабочие места в компании нового владельца.

"Мы работали над поиском решения для нашей деятельности в России с конца февраля. Работать в стране в условиях санкционных режимов становится все сложнее, и мы понимаем, что в ближайшее время ситуация не изменится".

Наши сотрудники были нашим главным приоритетом, и за последние несколько месяцев было рассмотрено несколько вариантов", - заявил президент и генеральный директор компании Мортен Фон.

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Jotun присутствует в России с 1989 года и имеет свои производственные мощности с 2017 года. На конец 2021 года компания работала во всех основных частях страны со штатом более 300 человек. Нынешние работники сохранят свои должности по существующим соглашениям и условиям с новым владельцем.

Бренды, интеллектуальная собственность и технологии не являются частью сделки.

Стоимость сделки не разглашается.

Экономическая правда