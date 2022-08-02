Укргазбанк досрочно погасил 3 миллиарда кредита рефинансирования
Вторник, 2 августа 2022, 16:10 -
Государственный Укргазбанк досрочно погасил кредит рефинансирования, полученный от НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
"2 августа 2022 года государственный УКРГАЗБАНК осуществил досрочное погашение кредита рефинансирования в сумме 3 млрд гривен, полученного от Национального банка Украины в текущем году", – говорится в сообщении.
В банке добавили, что погашение произошло благодаря положительной динамике привлечения средств юридических и физических лиц в июле.
Напоминаем:
В марте государственный "Укргазбанк" заявил, что готов отдать все наличные в рублях тем военным, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.